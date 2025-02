Wendell aparece no BID e pode fazer a estreia pelo São Paulo

Um dos principais reforços do São Paulo para a temporada, Wendell já está à disposição de Luis Zubeldía. O contrato do lateral-esquerdo apareceu no BID nesta quinta-feira (06), mesmo dia de sua apresentação, e já pode realizar sua estreia pelo Tricolor.

Wendell não possui limitações físicas, mas não joga desde outubro do ano passado e está sem ritmo. Com isso, mesmo regularizado, ainda não deve ser utilizado na partida contra o Bragantino, no próximo sábado (08), como antecipou o jogador.

“Eu acho que preciso me adaptar um pouco, estava muito calor hoje. Agora no dia a dia para ganhar ritmo e conhecer os companheiros. Só o tempo vai dizer, temos uma grande comissão técnica e fisiologia. No momento certo que eles acharem, eu vou poder estrear”, declarou Wendell em sua apresentação.

Outro reforço anunciado pelo São Paulo nesta semana, Cédric Soares também está regularizado. Como já trabalha com o elenco tricolor há alguns dias, pode ser uma novidade no banco de reserva contra o Massa Bruta.

