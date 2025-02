Justiça intima Paraná Clube e dá prazo de cinco dias para quitação de dívidas

O Paraná Clube recebeu uma intimação na última quarta-feira (5) em decorrência de uma dívida com a Prefeitura de Curitiba. A Secretaria Especializada em Movimentações Processuais das Varas de Execuções Fiscais deu um prazo de cinco dias para o clube efetuar o pagamento. Caso contrário, poderá sofrer com contas bloqueadas, penhora de imóveis e retenção de renda da bilheteria.

O documento não revela o valor exato da dívida do Paraná Clube. No entanto, estima-se que o montante esteja em torno de R$ 500 mil, referente a encargos não pagos desde 2019.

A intimação indica que “o bloqueio online dos ativos financeiros do executado deverá ser realizado até a quitação da dívida”. No entanto, existe a possibilidade de acordo com a prefeitura, o que, se feito, resultaria no cancelamento do bloqueio.

