Astro da NBA usará camisa 10 em homenagem a Neymar

Quase brasileiro, Jimmy Butler praticamente faz parte do seleto grupo de ‘parças’ do Neymar. Os dois têm estreitados laços e feito da amizade cada dia mais intensa, não à toa, o novo astro do Golden State Warriors decidiu homenagear o ídolo santista em sua passagem pela franquia da Califórnia. O ala escolheu jogar com a 10 e afirmou, em sua apresentação, que é por causa do jogador do Peixe.

Não é de hoje que Butler cita Neymar em suas declarações como alguém admirável. Recentemente, o norte-americano disse que vê o astro brasileiro “como um irmão” e que a amizade deles tem uma “vibe de família”. Ele, inclusive, destacou o lado paterno do camisa 10 do Santos em entrevista no ano passado.

“Um pai incrível. Ele faz muito por eles e está sempre perto deles, ensinando-lhes tudo sobre a vida. Sobre o que eles quiserem fazer. Cara, incrível de assistir. E eu aprendo com isso”, elogiou ao ‘The Guardian’.

Butler já fez inúmeras aparições com a camisa do Santos personalizada com o nome de Neymar nas redes sociais. Aliás, assim como o craque brasileiro, o ala norte-americano também nutre paixão pelo Flamengo. Em entrevista ao ‘The Playoffs’, se comprometeu a realizar o desejo de atuar pelo Rubro-Negro assim que encerrar sua carreira na NBA.

Ney na NBA

Bem como o ala, o brasileiro também já esteve na torcida pelo parceiro norte-americano. Em junho de 2023, em uma de suas aparições em partidas da NBA, Ney usou uma camisa com número 22 e uma jaqueta personalizada com o nome de Jimmy.

Neymar in the building to support his friend, Jimmy Butler!#NBACelebRow pic.twitter.com/myiSpsMaRs — NBA (@NBA) June 8, 2023

O número 10 do GSW

Jimmy deixou uma extensão contratual com a franquia de São Francisco assinada por cerca de R$ 702 milhões até a temporada 2026/27. O Warriors buscava uma troca que o possibilitasse competir ainda nesta temporada, com outra estrela ao redor de Stephen Curry.

A troca de Jimmy Butler para o GSW ocorreu em uma transação envolvendo outras três equipes. O Heat recebe Andrew Wiggins, uma escolha protegida de primeira rodada e PJ Tucker. O Utah fica com Dennis Schroder, enquanto o Detroit recebe Lindy Waters III e Josh Richardson (Heat). Kyle Anderson foi enviado para o Toronto Raptors.

O novo ala do GSW entrou em quadra pela última vez no dia 21 de janeiro, depois acabou suspenso por abandonar o treino da equipe antes da partida contra o Orlando Magic. Jimmy Butler fez declarações polêmicas sobre a antiga franquia, o Miami Heat, recentemente e vinha de três suspensões.

Em Golden State, jogadores como Jo Jo White, Manute Bol, Tim Hardaway e Mike Dunleavy já usaram a numeração escolhida por Butler.

Why ???? @JimmyButler? pic.twitter.com/n8MxbUIolh — NBA (@NBA) February 7, 2025

Neymar de volta ao Santos

Uma das inspirações de Butler, o camisa 10 da Seleção Brasileira também está iniciando uma nova fase na carreira – mesmo que numa Vila familiar. O craque tem buscado o condicionamento físico necessário para evitar que novas lesões interrompam a continuidade de sua carreira. Em uma busca de um recomeço, após o ‘descarte’ de Jorge Jesus no Al-Hilal, o jogador decidiu regressar ao clube do coração.

O camisa 10 reestreou na Vila na última quarta-feira, dia 5 de fevereiro, e atuou por cerca de 50 minutos no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP. Ney teve chance de marcar um golaço e se movimentou bem em campo, apesar de compreender que ainda não está 100% desde que retornou de uma lesão praticamente consecutiva à mais grave da carreira.