Flaco López fica fora dos relacionados no dérbi e leva ‘puxão de orelha’ de Abel

O torcedor do Palmeiras reparou algo diferente no banco de reservas, durante o clássico contra o Corinthians desta quinta-feira (06/02), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O argentino Flaco López sequer estava entre os relacionados e não era opção para Abel Ferreira durante a partida.

Afinal, sem lesão, o centroavante tem tido dificuldades para retomar o ritmo neste início de ano no Verdão. Tanto que após o dérbi, o treinador português deu um ”puxão de orelha” no argentino.

“Sobre o Flaco, ele já sabe os critérios para jogar na equipe. Nós esperamos que ele continue e mostre no treino o quanto quer jogar nesta equipe”, disse Abel Ferreira.

Aliás, a decisão de deixar o jogador fora até do banco de reservas chama a atenção diante das dificuldades que o clube tem tido para encontrar um camisa 9. Afinal, contra o Corinthians, Abel escalou Estêvão e Facundo Torres no ataque, sendo os dois de mais mobilidade, com Maurício flutuando pelo centro. Contudo, na reta final da partida, o treinador colocou Benedetti, zagueiro de 1,98m, para jogar como centroavante e tentar aproveitar os cruzamentos na área.

Ao ser questionado se o Palmeiras precisa de um camisa 9, na coletiva de imprensa, Abel retrucou.

“Tua opinião é que esta peça faltava hoje? Eu acho que hoje só faltou o pênalti do Estêvão ter entrado. Não faltou mais nada”, falou o treinador.

O momento complicado de Flaco López

Artilheiro do Palmeiras no ano passado com 22 gols, Flaco López não tem um bom início de 2025. Ele tem três jogos, dois como titular, uma assistência e ainda não marcou. O garoto Thalys vem jogando na função neste começo de ano. Contudo, apesar do momento ruim, o Verdão não deseja negociar o argentino neste momento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.