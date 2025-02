Luan treina separado do elenco e São Paulo busca novo clube para o volante

O São Paulo busca uma definição sobre o futuro do volante Luan. O jogador tem mantido normalmente sua rotina de treinos no CT da Barra Funda mesmo afastado do elenco. Contudo, fora dos planos do técnico Luis Zubeldía, o Tricolor busca um novo clube para o atleta atuar nesta temporada.

Luan tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2026. Ele voltou de empréstimo do Vitória ao fim da temporada passada, mas por estar fora dos planos da comissão técnica, está treinando separado. Contudo, os últimos dias do volante ligaram um alerta dentro do clube.

Isso porque nas redes sociais, alguns torcedores relataram que Luan abriu uma “live” em seu perfil no Instagram e estaria chorando. Logo em seguida, ele desligou a chamada ao vivo. O acontecimento ocorreu algumas horas depois da vitória do São Paulo por 4 a 1 em cima do Mirassol, pelo Campeonato Paulista.

Pessoas próximas ao jogador dizem que ele ligou a ”live” sem querer e por isso desligou rapidamente. O São Paulo, por sua vez, monitora a situação do jogador para dar apoio caso necessite. O clube não possui um psicólogo em seu dia a dia, mas sempre busca profissionais caso algum atleta necessite de uma ajuda específica.

Luan atrás de um novo clube

No início do ano, Luan foi oferecido ao Coritiba, mas não se animou com a transferência. Enquanto busca um novo clube para jogar, Luan continuará treinando afastado do elenco do São Paulo no CT da Barra Funda. O mesmo acontece com Liziero, que também não está mais nos planos da comissão técnica.

