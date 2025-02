Botafogo anuncia a contratação de Rwan Cruz

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (07) a contratação do atacante Rwan Cruz. Revelado pelo Santos e com passagem pelo Vasco, o jogador estava no Ludogorets, da Bulgária. A diretoria alvinegra investiu cerca de 8 milhões de euros (R$ 48,3 milhões na cotação atual) para trazê-lo, firmando vínculo até 2028.

Na Bulgária, Rwan Cruz viveu o melhor momento de sua carreira. Em 81 jogos, marcou 28 gols e deu 11 assistências. O atacante deixou o Ludogorets como um dos 10 maiores artilheiros da história do clube.

Todavia, no Botafogo, Rwan já passou pelos exames médicos e assinou contrato nesta quinta-feira. Ele chega para reforçar o setor ofensivo, principalmente como opção para substituir Tiquinho Soares, que saiu para jogar no Santos. Além disso, o atacante Igor Jesus ganha uma nova concorrência.

Botafogo segue buscando técnico

O time carioca segue sem técnico e disputa o Campeonato Carioca sob o comando de Carlos Leiria. Diversos nomes do futebol brasileiro e internacional foram especulados, como Tite, Rafa Benítez, André Jardine e, mais recentemente, Roberto Mancini.

BEM-VINDO AO GLORIOSO, RWAN! ?????? Atacante assina até o final de 2028 com o campeão do Brasil e da América! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/7AwmR5QheV — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 7, 2025

