Ida de Sergio Ramos a Monterrey causa desconforto em Pilar Rubio: ‘Não vou ceder’

Pilar Rubio resolveu não acompanhar o marido Sergio Ramos nessa nova oportunidade do jogador. O zagueiro, de 38 anos, assinou contrato com o Monterrey, do México. Dessa forma, terá que se adaptar no novo país sem a família, de acordo com o jornalista Javi de Hoyos.

Fontes próximas à Pilar Rubi disseram que a espanhola decidiu não se mudar (de novo) para acompanhar o atleta. Assim, ela e os filhos do casal — Sergio, Marco, Alejandro e Máximo Adriano — vão permanecer em Madri.

“Pilar Rubio não vai se mudar para o México com Sergio Ramos. Na sexta-feira passada, alguém próximo a Pilar me disse que ela estava cansada de se mudar. Ela foi para Paris, depois Ramos foi para Sevilha e ela decidiu ir para Madri por motivos profissionais, a fonte disse, mas na realidade é porque ela gosta de viver na capital. Quando Ramos tomou essa decisão, Pilar disse ‘chega’: ‘Eu não vou ceder dessa vez, eu já cedi duas vezes. Agora eu vou ficar aqui, em Madri'”, disse o jornalista Javi de Hoyos.

Sergio Ramos tem contrato milionário

Ídolo do Real Madrid e da seleção espanhola, Sergio Ramos chegou ao Monterrey com um salário milionário e outras exigências. De acordo com o jornal Record, do México, o zagueiro vai receber um salário líquido de Us$ 4 milhões, ou seja, cerca de R$ 24 milhões, na cotação atual) por temporada.

Além disso, o jogador tem algumas exigências no contrato, principalmente em relação ao Mundial de Clubes da Fifa em que o clube mexicano está no Grupo E, com Inter de Milão, River Plate e Urawa Reds. Durante a competição, ele vai receber um bônus por cada jogo disputado e também se for capitão do time, fizer gol ou dar uma assistência.

Por fim, há outras exigências, como:

Receber 2% das vendas de cada camisa com seu nome e número comprada na loja do clube

Manter seus direitos de imagem enquanto estivesse no México

Carta branca para fechar contrato comercial com as empresas que bem entender

Garantia de segurança para sua família

