Torcida do Cruzeiro esgota ingressos para clássico, e Mineirão pode bater recorde

O Cruzeiro informou nesta sexta-feira (7), através das redes sociais, que a torcida celeste esgotou todos os ingressos disponibilizados para o clássico contra o Atlético-MG, no Mineirão. O confronto está previsto para acontecer no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília).

No total, 61.584 bilhetes foram comercializados para o duelo pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, um a mais que no mesmo clássico no segundo turno do Brasileirão de 2024. Portanto, o estádio pode receber o maior público desde sua reinauguração em 2013, após reforma para a Copa do Mundo.

Públicos acima de 61 mil pessoas no Mineirão só são viáveis em jogos com torcida única porque, nesses casos, não é necessário bloquear parte da arquibancada para separar as torcidas rivais e evitar tumulto. De acordo com a ata do jogo, a capacidade do estádio é de 62.170 pessoas.

Aliás, no início de 2024, Cruzeiro e Atlético firmaram um acordo sobre os públicos nas partidas do Superclássico Mineiro. Portanto, todos os clássicos até o fim de 2025, terão apenas a presença dos torcedores do time mandante. Assim, o estádio estará completamente azul neste fim de semana.

