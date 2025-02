Internacional oferece R$ 23 milhões ao San Lorenzo por promissor volante

O Internacional decidiu formalizar o seu interesse no meio-campista Elián Irala. Após consultar condições do negócio, situação confirmada pelo próprio empresário do atleta, o Colorado fez uma proposta de quatro milhões de dólares (aproximadamente R$ 23 milhões na cotação atual) ao San Lorenzo, da Argentina. A intenção dos gaúchos é adquirir 70% dos direitos econômicos do volante. As tratativas estão em um estágio avançado, segundo informação do portal “Vozes do Gigante”.

Irala seria uma peça de reposição a Rômulo, mas também um concorrente a Thiago Maia, para a função de segundo volante. O meio-campista, de 20 anos, é uma revelação da base do San Lorenzo, o único clube da sua carreira até aqui. A sua integração no time principal do El Ciclón (O Ciclone na tradução) ocorreu em 2022, mas as primeiras oportunidades vieram somente no ano seguinte. A partir disso, são 59 jogos pelo time argentino, com dois gols e uma assistência.

Uma lacuna ficou aberta no meio de campo com a venda de Rômulo para o Tigres, do México, ao fim de janeiro. Na ocasião, a proposta do clube mexicano foi de 5 milhões de dólares (R$ 30,4 milhões no câmbio atual), além de outros 500 mil dólares (R$ 3,04 milhões) em metas futuras. Assim, o Colorado ficará com 85% do valor, enquanto os 15% ainda pertencem ao Athletic.

Jornalista italiano aponta centroavante brasileiro no radar do Internacional

O atacante Brenner, que atualmente defende a Udinese, da Itália, teve seu nome mais uma vez ligado ao Inter nesta janela de transferências, de acordo com informações do jornalista italiano Nicolò Schira. O profissional de comunicação indicou que a diretoria do Inter voltou a fazer contatos para demonstrar interesse no atleta.

#InternacionalSC have shown interest in #Udinese’s forward #Brenner Souza Da Silva. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 7, 2025

O Internacional não tem como uma das suas prioridades reforçar o setor ofensivo, pois já o qualificou nesta primeira janela com atacantes de velocidade. Até porque chegaram para a equipe os pontas Carbonero e Vitinho, que vão aumentar a concorrência. Na primeira ocasião, há indicativos que o Colorado tentou um empréstimo de Brenner em dezembro do ano passado, mas não houve uma evolução nas conversas.

