Grêmio se apoia em retrospecto positivo de Cristaldo em Gre-Nais na Arena

Argentino conta com histórico favorável em Gre-Nais na Arena do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Gremio)

O meio-campista Cristaldo rapidamente se tornou uma peça fundamental no Grêmio. Outra situação favorável para o argentino é que dos cinco Gre-Nais que disputou, manteve 100% de aproveitamento. Portanto, o lado azul do Rio Grande do Sul se apoia nesta marca positiva para conquistar um triunfo no clássico.

Em sua estreia nos confrontos com o arquirrival, o Cristaldo já deu indícios que cairia nas graças da torcida. Afinal, o camisa 10 deu assistência para o gol de Vina, e o Tricolor Gaúcho venceu o duelo por 2 a 1 pelo Estadual, em março de 2023, na Arena. Na segunda oportunidade, mais uma vez o Grêmio teve um resultado positivo de 3 a 1, dois meses depois, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, também como mandante. Até que no terceiro e último clássico do ano, Imortal perdeu para o Colorado por 3 a 2, no Beira-Rio, pelo returno da Série A.

Em seguida, na temporada posterior, o Tricolor Gaúcho não teve o mesmo rendimento. Em três embates, nenhum deles na Arena devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A única oportunidade que enfrentou o arquirrival, o Grêmio mandou o clássico no Couto Pereira, em Curitiba, e sofreu novo revés.

Cristaldo ensaia protagonismo em disputa pela titularidade no Grêmio

Há indícios que a temporada no Imortal terá uma disputa sadia e impactante pela titularidade no setor criativo entre Cristaldo e Monsalve. O colombiano ameaça o camisa 10 pela sua regularidade e frequente participação em gols no começo de 2025, mas o argentino deu rápida resposta ao ser o protagonista no último compromisso do Imortal. A torcida e o treinador Gustavo Quinteros comemoram pela boa dor de cabeça.

Monsalve já atuou em três jogos pelo Tricolor Gaúcho neste início de temporada e conta com três participações diretas em gols. Até aqui, foram dois gols e uma assistência, além de influência direta nos três tentos na vitória sobre o Monsoon, quando a maior parte do time do Grêmio foi alternativo.

A regularidade que apresenta no começo do ano e a performance no segundo semestre, quando chegou ao clube, lhe credenciam a ser um potencial titular. Após o confronto com o Monsoon, o técnico Gustavo Quinteros exaltou o colombiano e detalhou que o mesmo tem “muitas condições”.

Após três dias, com o retorno dos 11 iniciais, Cristaldo não deixou barato, teve atuação de gala diante do São Luiz, com dois gols e quase garantiu o terceiro. O camisa 10 deu um toque com categoria por cima do goleiro, a bola bateu no travessão e ainda serviu como assistência para Aravena marcar. Posteriormente, Monsalve entrou na segunda etapa e também deixou o dele.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.