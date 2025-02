Santos pode assumir dívida do Inter para contratar Thiago Maia

Thiago Maia é peça-chave do time do Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Santos tem interesse em contratar o volante Thiago Maia, do Internacional. De acordo com o “UOL”, o jogador é o principal alvo do departamento de análise de mercado do Peixe para reforçar o meio-campo. Para isso, o Peixe pode “assumir” a dívida do clube gaúcho com o Flamengo para fechar com o jogador.

O Internacional, afinal, contratou o camisa 8 no início de 2024, mas nunca pagou os 4 milhões de euros (R$ 25,2 mi) prometidos ao Rubro-Negro pelo negócio. Se Thiago Maia for para a Vila Belmiro, o Colorado ainda receberá 2,5 milhões de euros (R$ 15,8 mi).

Além de Thiago Maia, o Santos também tem interesse em Rodrigo Villagra, do River Plate. Porém, a possível chegada do volante argentino não afetaria no interesse no volante colorado.

Thiago Maia é cria da base do Santos, onde permaneceu até 2017. O volante saiu do Brasil para atuar no Lille. Depois, voltou, contratado pelo Flamengo, onde chegou em 2020 e ficou até o ano passado. Pelo Inter, disputou 32 partidas e marcou dois gols.

O Santos, aliás, já contratou dez reforços: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral-direito Léo Godoy, os meias Thaciano e Zé Rafael e os atacantes Neymar, Deivid Washington, Gabriel Veron, Álvaro Barreal e Tiquinho Soares.

