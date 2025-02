Organizadas de Palmeiras e Corinthians brigam horas depois do clássico

Confronto entre torcida do Palmeiras e Corinthians no Paraná - (crédito: Reprodução / Redes sociais)

As torcidas organizadas do Palmeiras e Corinthians se enfrentaram horas depois do confronto entre as equipes pela sétima rodada do Campeonato Paulista no Allianz Parque, na última quinta-feira (6).

No entanto, a briga entre os torcedores aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná, que fica a mais de 500 km de distância de São Paulo, onde foi a partida. O confronto aconteceu entre as organizadas Mancha Verde x Camisa 12.

Assim, em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que alguns torcedores corriam com pedaços de pau na mão e barulhos de fogos de artifício. Além disso, cerca de 30 homes correm ‘comemorando’ o confronto e ainda pegando pedras no chão para atirar do lado contrário. As imagens foram registradas pela página Ritmo de Torcida.

Palmeiras e Corinthians

Palmeiras e Corinthians ficaram no empate em 1 a 1 no confronto no Allianz Parque. A partida teve o início adiado em 30 minutos após a forte chuva em São Paulo atingir o gramado do estádio.

Com bola rolando, o Verdão saiu na frente com gol de Maurício, aos nove minutos do primeiro tempo. Ainda antes do intervalo, Yuri Alberto deixou tudo igual para o Timão. No fim, Hugo Souza, portanto, garantiu o empate ao defender um pênalti de Estevão.

Assim, com o resultado, ambas as equipes somaram um ponto na tabela de classificação. O Palmeiras ocupa a segunda colocação do Grupo D com 12 pontos. Por outro lado, o Corinthians é líder do Grupo A com 19 pontos.

