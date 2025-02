Hugo Souza, do Corinthians, ameniza provocação do Palmeiras: ???Faz parte do futebol???

O goleiro Hugo Souza foi o principal nome do Corinthians no empate contra o Palmeiras, na quinta-feira (6), pelo Campeonato Paulista. Ele defendeu uma penalidade máxima e ajudou o Timão a garantir um ponto fora de casa, atuando no Allianz Parque.

Aliás, após a partida, Hugo falou sobre o clima com a torcida do Verdão e afirmou ter sido xingado durante todo o confronto. No entanto, adotou um tom conciliador ao comentar a situação no clássico contra o Palmeiras.

“Não houve conversa, não tem conversa com a torcida do Palmeiras. Fui xingado o jogo inteiro, zoado, jogaram copo de água, chiclete, uma quantidade de coisas ali… Isso faz parte do futebol, é provocação”, declarou.

“Foi um momento de desabafo. Talvez pudesse evitar essa atitude, mas estava comemorando um feito histórico para mim: defender um pênalti aos 93 minutos, em um clássico, na casa do adversário. Isso vai ficar marcado para mim. Acho que desabafei ali, falei ‘aqui é Corinthians’, e é isso”, concluiu o goleiro.

