Presidente do Vasco, Pedrinho explica negociação fracassada com Bruma e dispara: ‘Estamos agressivos no mercado’

Presidente do Vasco, Pedrinho fala à imprensa após sorteio da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Reprodução / YouTube)

Após o sorteio da Copa do Brasil desta sexta-feira (7), que colocou o Vasco frente a frente com o União Rondonópolis-MT na primeira fase, o presidente cruz-maltino, Pedrinho, falou à imprensa no hotel Hilton, zona oeste do Rio de Janeiro.

Pressionado pela falta de contratações ofensivas, o mandatário explicou o que houve na negociação frustrada com Bruma, além de desabafar sobre as reclamações nas mídias sociais. Para ele, pessoas querem criar “caos” em cima de seu mandato.

‘Estou trabalhando duro’

“Eu não vou ficar falando os nomes. Eu já disse algumas vezes que para a gente, divulgar um nome e entrar numa briga no mercado, a gente leva desvantagem. Mas é bom eu esclarecer uns pontos e isso não é defesa, é passar a verdade para as pessoas. Muitas pessoas falam o que é confortável para o ouvido dos torcedores. Quando o torcedor está no auge da emoção, ainda mais depois de uma derrota, tudo o que é de raiva, é o que o torcedor quer assimilar. E é isso que muitas pessoas passam para a torcida neste momento. A gente tem que ter muita calma nas avaliações. Eu não estou brincando com o Vasco. Eu estou trabalhando duro. Já falei algumas vezes que as pessoas têm que ter, por mais que haja emoção, discernimento para fazer uma avaliação do momento”, disse.

Fracasso por Bruma

Pedrinho também falou sobre a negociação fracassada com Bruma, que, de última hora, recusou a proposta do Vasco para assinar com o Benfica.

“A gente tentou trabalhar de forma sigilosa e a gente conseguiu isso. As pessoas achavam que a gente negociava com o Bruma naquela semana. Mas se o meu CEO diz que eu tenho um orçamento de 5 milhões de dólares para o ano sabendo que eu tenho mais uma janela, eu tenho que criar um mecanismo financeiro para conseguir contratar. Quando eu quero contratar um jogador de uma prateleira acima, que é o Bruma, de 7 milhões de euros, a gente cai numa lógica financeira. Teoricamente eu não tenho dinheiro para pagar à vista e descumprir um orçamento me passado pelo CEO. O que a gente faz? Vamos negociar. Nisso eu ofereço, como exemplo, 2 milhões de dólares no primeiro ano, 1 milhão no segundo e assim vai. Para que eu ainda tenha mais 3 (milhões) para gastar”, revelou.

Ele seguiu, reafirmando agressividade do Vasco no mercado e explicando o motivo de não ter ido a Portugal pessoalmente fechar com Bruma.

“Nós fomos agressivos. Ninguém fica no sofá. A gente tem que ir até o atleta quando existe qualquer tipo de dúvida. Não tinha dúvida nenhuma. Eu tinha um papel timbrado do Braga, eu tenho contrato enviado do atleta com todos os pedidos feitos. Quando chegou num período, o empresário parou de responder, eu comecei a ir mais forte no empresário querendo uma resposta. Quando deu na cabeça dele ele resolveu me ligar para falar que tinha entrado no circuito o Benfica. Que era o último dia de janela de Portugal. Através da lesão do Di Maria, o Benfica foi lá e foi em cima”, disse.

Sem irresponsabilidades no Vasco

Pedrinho também falou que não pretende gastar mais do que o devido.

“Não é simples como as pessoas falam. Eu levo uma desvantagem numa negociação. É muito fácil para eu me proteger, e ser irresponsável. Se eu quiser me proteger, vou lá, finjo que pago, pago a inicial e toco o barco e fico devendo. Já falei que eu não vou fazer. Dói no meu ouvido muito mais do que no ouvido do torcedor porque é o meu CPF que está aqui. Então, assim, eu vou ser responsável com o clube. É muita coisa que se fala que não é verdadeira, mas a gente precisa entender o que é político, o que causa o caos, e o que não é. A necessidade por um atacante é clara e óbvia, a gente já está no mercado há muito tempo, mas a gente tenta a primeira prateleira dentro das nossas condições”, afirmou.

