Fluminense adia exame de Ganso por resultado mais preciso

Afastado por causa de uma miocardite no coração. Paulo Henrique Ganso deve demorar um pouco mais para retornar aos gramados. O Fluminense, por meio do departamento médico, resolveu alterar o dia dos exames do camisa 10. Inicialmente, este procedimento estava marcado para acontecer no final da próxima semana, mas a equipe médica resolveu remarcá-lo para daqui a duas semanas. A informação inicial foi da ESPN e confirmada pelo Jogada10.

A ideia do comissão médica do Fluminense é de que os resultados sejam mais precisos e detalhados sobre a miocardidte. O Fluminense, entretanto, ainda não se manifestou de forma aberta sobre esse assunto. Os médicos atribuem como hipótese mais clara para o surgimento da inflamação uma gripe à qual o jogador foi submetido em novembro.

Ganso foi diagnosticado com a miocardite em 17 de janeiro, com o Fluminense tornando público o problema no dia seguinte.

Em meio à recuperação da miocardite, Ganso completou seis anos de Fluminense. Ele já multicampeão pelo clube. Conquistou o Campeonato Carioca em 2022 e 2023, além da Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024. O Tricolor, então, comemorou a data, exaltando um dos maiores ídolos da atual geração do Tricolor.

