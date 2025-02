Fluminense x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Mais um clássico para esquentar (literalmente) ainda mais o Rio de Janeiro. Neste sábado (8), Fluminense e Flamengo se encontram, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Após a vitória de virada sobre o Vasco, o Tricolor busca mais um triunfo para brigar pela classificação para semifinais do Estadual. Enquanto isso, o Rubro-Negro vem de um título sobre o Botafogo e uma goleada na Portuguesa no meio de semana. O time de Filipe Luís, aliás, pode encaminhar vaga para próxima fase em caso de vitória.

No retrospecto total, Flamengo e Fluminense se enfrentaram 383 vezes na história. O Rubro-Negro possui vantagem no Fla-Flu com 140 vitórias, enquanto o Tricolor obteve 120 triunfos e outras 123 partidas terminaram empatadas.

Onde assistir

O clássico entre Fluminense e Flamengo, pela nona rodada do Carioca, terá transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fluminense

Depois de um fraco início de Carioca, o Tricolor conquistou sua segunda vitória na temporada ao bater o Vasco por 2 a 1. Agora, a equipe, que soma 10 pontos, necessita vencer mais um clássico para encostar de vez no G4 da competição e manter vivo o sonho por uma vaga nas semifinais.

Para o duelo deste sábado (8), a tendência é que o treinador repita a escalação que bateu o Cruz-Maltino, em Brasília. Dessa forma, Kauã Elias está de saída para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ganso, por sua vez, segue de fora em virtude de uma leve miocardite, enquanto Renato Augusto operou o ombro esquerdo, e Samuel Xavier sentiu dores na coxa esquerda.

A esperança de gols é o renovado Germán Cano, que iniciou a temporada em grande estilo. Ele estufou a rede quatro vezes em cinco jogos e tem o rival como principal vítima (7 tentos). Além disso, Jhon Arias deve atuar novamente mais centralizado depois da grande atuação, dando espaço na ponta para o jovem e promissor Riquelme Felipe.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o Rubro-Negro chega embalado para o clássico pela goleada sobre a Portuguesa e o título da Supercopa do Brasil sobre o Botafogo, em Belém. Além disso, o clube ocupa a segunda posição, com 13 pontos, e tem grande chance de encaminhar vaga para a próxima fase. Uma vitória já facilitaria as coisas para o técnico Filipe Luís.

Para a partida, o treinador terá o desfalque do volante De La Cruz. De acordo com o Fla, o uruguaio segue em controle de carga e por isso não enfrenta o Fluminense. Assim, Filipe Luís tem como opção recuar Gerson como volante e escalar Arrascaeta como titular. Outra opção, afinal, é utilizar Allan ou Evertton Araújo.

Por fim, o técnico Filipe Luís vai para o duelo em busca de uma “revanche”, pois o Fluminense foi o único clube que até o momento conseguiu derrotar o seu time. A equipe principal, aliás, chega descansada por não ter atuado no meio de semana. No entanto, por se tratar de um clássico, tudo pode acontecer.

FLUMINENSE x FLAMENGO

9ª rodada da Taça Guanabara – Fase inicial do Campeonato Carioca

Data-Hora: 8/2/2025 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Santos (Ignácio), Thiago Silva e Fuentes; Martinelli, Hércules e Jhon Arias; Riquelme, Canobbio e Germán Cano. Técnico: Mano Menezes.

FLAMENGO: Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Allan (Everton Araújo) e Gerson; Luiz Araújo (Arrascaeta), Bruno Henrique e Plata. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.