RB Bragantino x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino e São Paulo duelam neste sábado (08/02), às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O Massa Bruta não vem fazendo uma grande competição e é o lanterna do Grupo B, precisando vencer para se aproximar da zona de classificação para o mata-mata. Já o Tricolor Paulista lidera com folga o Grupo D e chega embalado após golear o Mirassol em seu último compromisso.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Nosso Futebol (TV/streaming), Zapping Sports ou UOL Play (streaming).

Como chega o RB Bragantino

Lanterna do Grupo B com apenas cinco pontos conquistados, o RB Bragantino vê o rebaixamento mais de perto que a classificação e pode acabar a rodada na zona de rebaixamento. Aliás, com apenas uma vitória, o time de Bragança Paulista parece estar prorrogando a má fase do final do ano passado. Afinal, em seu último compromisso, o Massa Bruta viajou até Limeira para encarar a Inter e voltou com um ponto na bagagem ao empatar em 1 a 1.

Como chega o São Paulo

Já o São Paulo vive um momento oposto ao seu adversário. Afinal, o time comandado por Luis Zubeldía lidera o Grupo D com 13 pontos, mesmo com dois jogos a menos. Além disso vem fazendo grande campanha com quatro vitórias, um empate e uma derrota e vem de uma goleada em cima do Mirassol, no Morumbis.

Para a partida em Bragança Paulista, Zubeldía pode contar com o lateral-esquerdo Wendell, que apareceu no BID da CBF e já está apto a estrear. Outra novidade que pode pintar é Cédric Soares, que vinha treinando na Barra Funda. Contudo, o time que vai entrar em campo pode estar bem modificado. Afinal, o treinador deve manter o rodízio de atletas e escalar uma equipe alternativa. Assim, os principais jogadores, como o quarteto ofensivo formado por Calleri, Lucas, Luciano e Oscar deve ficar fora.

RB BRAGANTINO X SÃO PAULO

Campeonato Paulista – 8ª Rodada

Data e horário:8/2/2025, às 18h30(de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO:Lucão; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Lucas Evangelista e Eduardo Sasha (Jhon Jhon); Mosquera, Vinicinho e Isidro Pitta.Técnico: Fernando Seabra.

SÃO PAULO: Jandrei; Ferraresi, Alan Franco, Ruan Tressoldi e Wendell (Patryck); Santi Longo, Bobadilla e Marcos Antônio; Erick, Ferreira e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Ilbert Estevam da Silva

