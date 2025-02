Messi envia presente para Javier Milei, presidente da Argentina

O craque Lionel Messi enviou um presente para o presidente da Argentina, Javier Milei. O campeão mundial de 2022 autografou e enviou para o político o uniforme I do Inter Miami, versão 2025. Milei divulgou a informação, nesta sexta-feira (7).

Em uma publicação no Instagram, Milei agradeceu ao jogador argentino e fez uma brincadeira: “Ganhei o presente do melhor de todos os tempos, Lionel Messi”, escreveu ele.

O dono do Inter Miami, Jorge Mas, está atento aos movimentos políticos na Argentina. Ele inclusive viajou ao país para discutir possíveis investimentos no futebol argentino.

No entanto, ainda não foi aprovada na Argentina uma legislação similar à Lei da SAF, existente no Brasil. Um decreto assinado pelo presidente Milei chegou a aproximar a situação de uma mudança, mas a questão ainda exige cautela, já que a Associação do Futebol Argentino (AFA) não apoia o novo formato.

