Fluminense deve repetir escalação contra o Flamengo

Mano Menezes do último treino do Fluminense antes do clássico vs Flamengo - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Após uma boa vitória sobre o Vasco, na última quarta-feira (5), Mano Menezes deve repetir a escalação do Fluminense para o Fla-Flu. Será neste sábado (8), em jogo válido pela nona rodada da Taça Guababara. O treinador, aliás, pode ganhar um reforço dentre os relacionados.

Afinal, o lateral-direito Samuel Xavier, fora da partida contra o Vasco por dores na coxa esquerda, deve ser a novidade na lista, segundo informações do “ge” desta sexta-feira (7). No jogo de Brasília, ele deu vaga a Guga, permanecendo no Rio de Janeiro por precaução.

Com isso, o garoto Riquelme, que teve boa atuação no clássico de quarta, segue como titular pela ponta direita. Dessa forma, a escalação do Fluminense deve ser: Fábio; Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Fuentes; Martinelli, Hércules e Arias; Riquelme, Canobbio e Cano.

O jogo vale muito para o Tricolor, que aparece na oitava posição, com dez pontos. Em caso de vitória no Maracanã, igualaria o próprio Flamengo, que tem 13 e surge na vice-liderança. A bola rola às 16h30 (de Brasília).

