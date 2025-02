Brasil segura pressão, vence a Colômbia e se aproxima do Mundial Sub-20

Com muita garra, o Brasil segue com 100% de aproveitamento no hexagonal do Sul-Americano Sub-20. Nesta sexta-feira (7), a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 1 a 0, no Olímpico de UCV, pela segunda rodada da fase da competição. Iago marcou o único gol do jogo logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Igor Serrote, aliás, foi expulso nos minutos finais da etapa final. A equipe de Ramon Menezes teve momentos de apuros, porém, soube controlar as investidas adversárias.

Com o resultado, o Brasil assume de forma momentânea a liderança, com seis pontos em dois jogos e fica perto de classificar para o Mundial Sub-20. A Colômbia permanece com três pontos, na segunda posição até o momento. Isto porque outras seleções ainda entram em campo pela rodada. Agora, as seleções voltam ao Olímpico de UCV na segunda-feira pela terceira rodada do Hexagonal. O time brazuca enfrenta o Paraguai, às 17h (de Brasília), enquanto os Cafeteros encara a Argentina, às 19h30 (de Brasília).

O Jogo

A Seleção Brasileira teve uma postura diferente logo de início da partida e conseguiu abrir o placar. Aos cinco minutos, Pedrinho cobrou escanteio da direita, e Iago subiu sem marcação na marca do pênalti para balançar as redes. Assim, esperava-se um volume de jogo maior dos brasileiros, porém atuou de forma reativa e deu campo para a Colômbia. Os adversários, assim, passaram explorar cruzamentos, especialmente, pelo lado esquerdo, e também finalizações. No entanto, os Cafeteros não tiveram grandes oportunidades e não atingiram o empate no primeiro tempo.

Na segunda etapa, a Seleção Brasileira começou empolgante, com Wesley chutando rente à trave. No entanto, logo depois Felipe Longo evitou um golaço da Colômbia. Óscar Perea fez jogada maravilhosa pela esquerda, passou por dois brasileiros, entrou na área e rolou para o chute de Villarreal, mas o brasileiro saiu do gol e salvou com o pé direito. Porém, no geral, o Brasil atacou pouco, mas conseguiu manter uma boa organização defensiva e evitou investidas perigosas dos colombianos.

Nos minutos finais, a Colômbia teve outra oportunidade. Iago cortou mal o cruzamento da direita, Villarreal pegou a sobra e soltou uma bomba, mas o próprio zagueiro conseguiu interceptar o chute. Foi mais um gol do jogador brasileiro. O Brasil, portanto respondeu com Pedrinho. O camisa 10 roubou a bola no meio-campo, carregou até área e chutou no canto esquerdo do goleiro. Contudo, a bola foi para fora. Além disso, no fim, Igor Serrote foi expulso por “cera”.

