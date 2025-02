Talles Magno viaja para os Estados Unidos e pode ser desfalque no Corinthians

Talles Magno é o artilheiro do Timão no Paulista, com quatro gols - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians se reapresentou na tarde desta sexta-feira (07), após o empate no clássico contra o Palmeiras. De olho na partida contra o São Bernardo, o Timão pode ter um desfalque no duelo do próximo domingo (09).

Artilheiro do clube no Paulista, o atacante Talles Magno viajou para os Estados Unidos para resolver questões de seu visto. O jogador ainda pertence ao New York FC e está emprestado ao Corinthians até a metade do ano. Com a viagem, Talles pode ficar de fora da partida na Neo Química Arena.

Por outro lado, o volante Jose Martínez retornou da América do Norte e treinou com o grupo no CT Joaquim Grava. O venezuelano, junto com Rodrigo Garro, pode ser uma das novidades para a próxima partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.