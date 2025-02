Atlético lança nova camisa com referências à cultura mineira

Hulk foi um dos modelos do lançamento do novo uniforme - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético)

O Atlético Mineiro lançou o seu novo uniforme nesta sexta-feira (07). A campanha intitulada como “Alvorada do Galo” celebra o clube como símbolo do amanhecer e reforça a conexão com a torcida e o espírito de luta alvinegra.

A principal novidade da camisa são os destaques dourados inspirados nos primeiros raios de sol. Os detalhes estão presentes na gola e nas mangas, além de contornar o escudo do clube.

A cultura local de Minas também apareceu no lançamento. Jogadores do Atlético, como Hulk, Bernard, Scarpa e Deyverson estão presentes no vídeo de divulgação, junto a elementos tipicamente mineiros. O clube colocou em evidência, o forno a lenha, o café coado e, claro, o pão de queijo.

A alvorada de novos tempos! ???? O Galo já cantou pra anunciar que tem Manto novo na área. Garanta o seu em https://t.co/fVXjIjRIi8 ou diretamente via adidas app.#adidasfootball pic.twitter.com/lqO6gX7ThG — Atlético (@Atletico) February 7, 2025

A camisa já está disponível para compra no site da Adidas, pelo valor de R$ 399.

