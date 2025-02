‘?? especial’, define Thiago Silva sobre primeiro Fla-Flu desde volta ao Fluminense

Às vésperas de seu primeiro Fla-Flu desde o retorno ao futebol brasileiro, Thiago Silva não escondeu a expectativa pelo clássico que ocorrerá neste sábado (8), no Maracanã, pela nona rodada da Taça Guanabara.

“É especial. Na minha infância, vi muitos Fla-Flus e agora estar lá dentro, revivendo novamente esse momento, para mim, com certeza, será mais do que especial, já que no segundo turno do Campeonato Brasileiro (2024), quando vencemos, eu estava na arquibancada e já passou um filme naquele momento. Agora, dentro de campo, não vai ser diferente”, declarou o experiente zagueiro à FluminenseTV.

Autor do primeiro gol do Fluminense na vitória de virada por 2 a 1 frente ao Vasco, na última quarta-feira, em Brasília, o defensor destacou a relevância do resultado para a sequência da equipe no Campeonato Carioca. O time, aliás, encerrou um jejum de três partidas sem vencer.

“Acredito que essa vitória tenha sido um divisor de águas para nós, porque era um clássico importante e fazia um tempo que não vencíamos um. Portanto, isso te dá moral, porque, logo em seguida, tem outro clássico (Fla-Flu), que não é muito habitual a gente fazer. Vamos tentar fazer nosso melhor papel mais uma vez”, afirmou o xerife.

Ao Fluminense, mandante no Maracanã, a vitória é crucial para, enfim, buscar uma vaga no G4. A três rodadas para o término da primeira fase, o Tricolor ocupa apenas o oitavo lugar na tabela, com dez pontos em oito partidas. Por outro lado, o Flamengo aparece na vice-liderança com 13 pontos e um jogo a menos. Surpreendentemente, quem lidera é o Volta Redonda, com 16.

A tendência, aliás, é a de que o técnico Mano Menezes mantenha para o Fla-Flu deste sábado, às 16h30 (de Brasília), a escalação que superou o Cruz-Maltino na rodada passada, no Estádio Mané Garrincha.

