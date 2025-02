Filipe Luís, um sopro de esperança no futebol brasileiro

Filipe Luís conversa com o diretor-executivo do Flamengo, José Boto - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O trabalho de Filipe Luís à frente do Flamengo merece ser acompanhado com muita atenção. Pela primeira vez no comando de um time profissional, ele vem se mostrando totalmente seguro de suas escolhas, apesar de ter a responsabilidade de conduzir um elenco milionário, do qual há pouco tempo ainda fazia parte como jogador.

Filipe Luís assumiu o Rubro-Negro no olho do Furacão com a saída de Tite, um dos principais técnicos brasileiros dos últimos anos. Soube contornar os problemas com grande habilidade e logo deu à equipe a sua cara, com muita autoridade. Não se escondeu das mudanças, não tratou os antigos companheiros como amigos e se impôs como um veterano no comando técnico.

Nos dois jogos finais da Copa do Brasil em 2024, o time engoliu o Atlético-MG e conquistou o título com superioridade e merecimento. Venceu as duas partidas e ganhou de vez o coração e o apoio da torcida. Nesta temporada, tem nas mãos um elenco de muitas estrelas e o total domínio do grupo.

Time de Filipe Luís absoluto

Na recente decisão da Supercopa do Brasil, o Flamengo também foi absoluto diante do Botafogo. Controlou as ações em campo e ganhou com facilidade, impondo um intenso ritmo. Participativo à beira de campo, o treinador cobra o tempo todo e exige o máximo dos seus atletas.

Filipe Luís sempre deixou claro que tinha como objetivo seguir a carreira de técnico quando pendurasse as chuteiras. Por isso, era tão interessado nos detalhes do jogo. Bebeu na fonte dos treinadores que admirava e com os quais teve a oportunidade de trabalhar, como Diego Simeone e Jorge Jesus. Ainda é cedo para uma avaliação mais profunda do seu trabalho. No entanto, o começo é dos mais promissores, um sopro de esperança na mesmice que assola o nosso futebol.

