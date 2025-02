??gua Santa x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois do empate contra o Corinthians, o Palmeiras volta a campo nos gramados de Brasília. No final da tarde deste domingo (09), às 18h30, o Verdão encara o Água Santa, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, no Mané Garrincha.

A reedição da final de 2023 acontece com outro astral. O Netuno está na parte de baixo da tabela e tenta a reabilitação na briga contra o rebaixamento. O Netuno é o lanterna do Grupo C, com quatro pontos. Já o Verdão está no topo da classificação, em segundo lugar do Grupo D, com doze pontos, mas vive pressão das arquibancadas.

Onde assistir

A partida será transmitida pela Record, na TV aberta, e nos portais de streaming Uol Play, Nosso Futebol + e Zapping.

Como chega o Água Santa

Desesperado na briga contra o rebaixamento, o Água Santa tenta se recuperar após ser goleado pelo Guarani na última rodada. Pintado, que assumiu o clube nesta semana, vai para a sua segunda partida em busca do seu primeiro triunfo no seu retorno ao Netuno. No time, o treinador não contará com Netinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Como chega o Palmeiras

Depois de jogar melhor, mas ficar apenas no empate contra o Corinthians, o Palmeiras busca reagir na capital federal. Com poucos treinamentos depois do Dérbi, a tendência é que Abel Ferreira mantenha uma parte do revezamento que vem acontecendo no Campeonato Paulista e poupe algumas peças que foram titulares no clássico.

ÁGUA SANTA X PALMEIRAS

Campeonato Paulista – 8ª Rodada

Data e horário: 09/02/2025, às 18h30(de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Diogo Batista, Fábio Sanches, Robles, Rafael Vaz e Guilherme Lazaroni; Villian, Wesley Dias e Luan Dias; Neilton e Ademílson. Técnico: Pintado.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Naves, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Fabinho, Richard Ríos e Maurício; Estêvão, Facundo Torres e Thalys. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Leandro Matos Feitosa

VAR: Adriano de Assis Miranda

