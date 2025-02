Ação penhora 10% da SAF do Vasco em processo movido por escritório de advocacia

Em meio ao imbróglio da SAF, o Vasco teve uma notícia negativa. Afinal, a ação judicial do escritório Andrade Figueira Advogados penhorou 10% da SAF cruz-maltina. Ele prestou assessoria na campanha de Jorge Salgado nas eleições presidenciais em 2020 e também durante a gestão da 777 Partners. A informação é do portal “ge”.

Cabe destacar que esse escritório também defendeu o clube nas assembleias formadas pelos sócios para aprovação da SAF e cobra uma dívida referente a honorários no valor de R$ 3.563.918,96.

Além disso, a empresa cobra pela prestação de serviços advocatícios e consultoria jurídica contra ações judiciais. Na ocasião, elas aconteceram para impedir “a realização da Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a operação de cisão do departamento de futebol e integralização em Sociedade Anônima do Futebol, bem como em eventuais lides que visem anular o resultado da AGE SAF”.

De acordo com defesa do Vasco, “inexiste qualquer identificação ou reconhecimento de firma no contrato que sustenta a presente execução, não sendo razoável a cobrança acima de 3 milhões de reais acerca de um contrato em condições precárias de validade”.

Dessa forma, a ação judicial aconteceu no dia 27 de maio de 2024. doze dias depois da liminar que afastou a 777 do controle do futebol cruz-maltino. No momento, porém, o clube associativo acredita que consiga vencer o processo e reverter a situação.

Pedido negado

O Vasco teve o pedido negado para não pagar as custas judiciais de cerca de R$ 100 mil reais para a defesa no processo. Isso porque o clube alega não ter recursos para arcar com essas despesas neste momento.

Coube ao juiz titular Antonio Luiz da Fonseca Lucchese, da 44ª Vara Cível da Comarca, negar o pedido. O magistrado determinou o pagamento, porém a decisão cabe recurso por parte do clube carioca.

