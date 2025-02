Corinthians oficializa Garro como camisa 8 para a temporada 2025

O Corinthians oficializou nas redes sociais uma mudança na numeração dos jogadores para a sequência da temporada de 2025. Assim, Rodrigo Garro, um dos destaques da equipe paulista no ano passado, passará a utilizar a camisa número 8 ao invés da tradicional 10.

Dessa forma, coube a , filho de Sócrates, jogador mais marcante que utilizou o número na história do Timão, entregar a camisa ao argentino. No vídeo de destaque, o clube citou nomes como Luizinho, Basílio, Rincón, Paulinho e Renato Augusto, que também se destacaram com a numeração.

“O que me dá força todas as vezes que entro em campo é saber que nunca estou sozinho, é entender que toda a humildade, empatia e transparência que me fez chegar até aqui, está refletida em quem nós somos. A autenticidade que fez com que nossos caminhos se cruzassem é a mesma a qual essa camisa carrega por tantas gerações. E é dessa forma que, mais uma vez, é com amor, respeito e muita garra que entrego à Fiel mais esse pedaço tão importante da nossa história. Eu agarro a oito com toda honra. Tudo vai ficar bem”, disse Garro em vídeo publicado pelo clube.

Com essa mudança, a tendência é que Memphis Depay passe a utilizar a camisa de número 10. Afinal, o holândes teria uma cláusula no contrato que lhe garantiria a numeração a partir de 2025.

O jogador utilizou a 94, com alusão ao seu ano de nascimento, enquanto a número 7 foi utilizada apenas em jogos da Sul-Americana, que possui limitação na numeração.

