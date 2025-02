Vasco planeja ouvir a torcida em tomadas de decisão sobre a reforma de São Januário

“O Renato (Brito Neto), que é meu segundo vice, vai fazer alguns vídeos na VascoTV para ir contando passo a passo o que está acontecendo. Se acontecer a venda e a gente tiver uma receita para iniciar a obra esse ano, é uma coisa que vou querer dividir com a torcida, porque não sei como isso pode acontecer”, disse.

“Um exemplo: se a gente conseguir a venda até o meio do ano, eu quero saber do torcedor se ele prefere que eu faça a obra no meio do ano ou se eu deixo a obra para o próximo ano. Estou dando um exemplo, não tem nada programado para o meio do ano. Dependendo da hora em que aconteça essa venda do potencial construtivo, em que momento do ano aconteça, eu vou querer dividir com o torcedor para que a gente tome a melhor decisão”, acrescentou.

Sem novas previsões e busca por transparência

Diante desse cenário, Pedrinho evita novas previsões e pretende dar mais transparência ao processo de agora em diante. Assim, o clube tem até junho para protocolar o projeto das obras, mas pode fazer ajustes ao longo do percurso. Haverão, então, dois encontros, um com a equipe técnica e outro com o Conselho Construtivo, responsável por monitorar a implementação e fiscalizar a execução de toda a operação.

