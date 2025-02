Fluminense x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Neste sábado (8/2), Fluminense e Flamengo se encontram, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor conquistou sua segunda vitória na temporada ao bater o Vasco por 2 a 1. Agora, a equipe, que soma 10 pontos, precisa vencer mais um clássico para encostar de vez no G4 da competição e manter vivo o sonho de uma vaga nas semifinais. Do outro lado, o Rubro-Negro ocupa a segunda posição, com 13 pontos, e tem grande chance de garantir sua vaga na próxima fase. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura a partir das 15h, sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.

O comando é de Ricardo Froede. Mas a cobertura da Voz deste Fla-Flu ainda tem Figueiredo Junior nos comentários e Fernando Sid nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 15h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.