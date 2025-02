Sem Arrascaeta e De la Cruz, Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Fluminense

O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o clássico contra o Fluminense, que ocorre neste sábado (8), no Maracanã, às 16h30 (de Brasília). Como era esperado, o uruguaio De la Cruz é desfalque para fazer controle de carga. No entanto, a ausência mais surpreendente ficou por conta do meia Arrascaeta. Varela também segue fora.

O técnico Filipe Luís escalou o novo camisa 10 desde o início pela primeira vez na última quarta-feira (5), na goleada por 5 a 0 sobre a Portuguesa. O uruguaio, inclusive, foi um dos destaques, anotando um gol de pênalti e dando uma linda assistência para Matheus Gonçalves. Já Varela não treinou nos últimos dias para acompanhar o velório de sua mãe no Uruguai.

Sem os uruguaios, a tendência é que o treinador siga com o esquema com o trio Michael, Bruno Henrique e Plata no ataque, que funcionou muito bem na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, na decisão da Supercopa Rei do Brasil, no último domingo (2). Aliás, o trio foi poupado do duelo contra a Portuguesa e nem sequer ficou no banco de reservas. Luis Araújo, Juninho e Everton Cebolinha correm por fora por um lugar no ataque.

Dessa maneira, o Flamengo deve ir a campo com: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo (Allan) e Gerson; Michael, Bruno Henrique e Plata.

VEJA OS RELACIONADOS DO FLAMENGO

GOLEIROS: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves

DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Cleiton, Daniel Sales, Danilo, João Victor, Léo Ortiz, Léo Pereira e Wesley

MEIAS: Allan, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Gerson, Matheus Gonçalves, Pablo Lúcio

ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael e Gonzalo Plata

