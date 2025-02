Abel utiliza Paulistão para testes e busca definir espinha dorsal do Palmeiras

Dessa forma, diante do Bugre, o Verdão foi a campo com a seguinte escalação: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Mauricio; Facundo Torres e Estêvão.

O treinador, então, preferiu um ataque mais móvel, sem um centroavante de ofício, que é a carência do elenco no momento. No Brinco de Ouro, o sistema ofensivo funcionou muito bem, ainda mais com Maurício vindo de trás e se infiltrando na defesa adversária.

O resultado de 4 a 1 agradou não só pela diferença entre as equipes, mas pelo funcionamento do time em campo. No segundo tempo, Abel optou por um esquema com três zagueiros, algo semelhante ao que colocou no início do Dérbi.

“Para mim, talvez o jogo com mais ousadia em termo dos jogadores que tínhamos em campo. Mais jogadores na área, menos jogadores atrás. (…) Fomos altamente ofensivos, altamente agressivos, altamente produtivos (com três zagueiros)”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.