Lateral opera o tornozelo e desfalca o Santos por até três meses

Souza perderá o restante do Paulistão - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos tem um desfalque certo para a sequência do Campeonato Paulista. Afinal, o lateral-esquerdo Souza foi submetido a um procedimento de reconstrução ligamentar da sindesmose do tornozelo direito, estrutura que une os ossos da perna, tíbia e fíbula. A cirurgia foi realizada na última quinta-feira (6) pelo médico Mauro Dinato, cirurgião de pé e tornozelo, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A operação foi considerada um sucesso. Assim, o jogador já teve alta do hospital. A expectativa é que Souza inicie o processo de fisioterapia já na próxima semana.

LEIA TAMBÉM: Santos consulta Corinthians para jogar na Neo Química Arena

Dessa maneira, o Santos vai perder o jogador por todo o Paulistão. Após o duelo contra o São Paulo, o técnico Pedro Caixinha afirmou que o lateral ficaria fora de ação por aproximadamente três meses.

Sem Souza, Caixinha tem no elenco o argentino Escobar, Kevyson e o jovem Vinicius Lira como opções para a posição.

O lateral-esquerdo tem apenas 18 anos e fez sua estreia pelo Santos na temporada passada. Até o momento, foram apenas 13 jogos no time profissional. Em novembro, Souza renovou contrato com o Peixe e firmou novo vínculo até dezembro de 2028.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.