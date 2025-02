Depois da Austrália, NFL confirma jogo na Irlanda na temporada de 2025

A NFL segue engajada na meta de aumentar a presença do futebol americano mundialmente e anunciou nesta sexta-feira (7/2) que fará o primeiro jogo da história na Irlanda em 2025. Depois de fazer uma visita inédita ao Brasil em setembro do ano passado, quando Eagles e Packers se enfrentaram em São Paulo, e confirmar uma partida na Austrália, a liga firmou um acordo para realizar um confronto da temporada regular em Dublin. O Pittsburgh Steelers foi o escolhido para ser o mandante no Croke Park, com adversário ainda indefinido.

“Estamos muito felizes em trazer oficialmente um jogo da temporada regular da NFL para a Irlanda como parte da nossa lista de Jogos Internacionais de 2025. Tanto a NFL quanto a franquia Steelers têm raízes e história profundas na Irlanda, e estamos ansiosos para fazer nossa estreia na temporada regular em Dublin, levando nosso jogo para uma grande e apaixonada base de fãs irlandeses e destacando o compromisso da NFL com o crescimento global” disse o vice-presidente executivo internacional de eventos da NFL, Peter O'Reilly.

Escolhido para participar do confronto, o Steelers tem laços com a Irlanda através de Art Rooney II, presidente da franquia. O executivo tem familiares que moram em cidades como Newry e County Down, além do pai dele, o falecido Dan Rooney, ter servido como embaixador dos Estados Unidos no país entre 2009 e 2012.

Ainda assim, esta não será a primeira vez que o time visita o solo irlandense. Em 1997, Pittsburgh enfrentou o Chicago Bears no Croke Park pelo American Bowl, uma série de jogos internacionais que faziam parte da pré-temporada.

“Estamos muito animados em ser o time designado no primeiro jogo da temporada regular a ser disputado na Irlanda nesta próxima temporada. A oportunidade para o Pittsburgh Steelers jogar na Irlanda é realmente especial, não apenas pela história da família Rooney lá, mas também por jogar diante do crescente número de fãs do Steelers na Irlanda. Estamos entusiasmados em fazer parte deste evento histórico para representar Pittsburgh em um jogo que leva a NFL aos grandes fãs de esportes na Irlanda”, completou o presidente do Steelers, Art Rooney II.

A liga segue forte no projeto de expansão para mais jogos internacionais. A iniciativa começou em 2007, quando Miami Dolphins e New York Giants jogaram em Londres. Desde então, já foram 39 jogos no Reino Unido, cinco no México e quatro na Alemanha, além do compromisso no Brasil no ano passado. Na próxima temporada, será vez da Espanha entrar no calendário, com uma partida do Dolphins marcada para Madri. No ano seguinte, a bola é da Austrália, com o Rams em ação em Melbourne.

A partir deste ano, a NFL pode marcar até oito compromissos de temporada regular fora dos Estados Unidos. Já são três jogos confirmados para Londres, dois no estádio do Tottenham (com Jets e Browns) e um em Wembley (Jaguars), um em Berlim (Colts) e o primeiro em Madri (Dolphins).

O adversário do Steelers na Irlanda, assim como a data e o horário da partida, serão anunciados no futuro próximo. Para torcedores interessados em mais informações e nos ingressos para o confronto, a NFL solicitou um cadastro no site oficial.