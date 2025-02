Novorizontino x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Na busca pela liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, o Santos visita o Novorizontino neste domingo (9). O confronto acontece, às 16h (de Brasília), no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 8ª rodada. Nesse sentido, esse pode ser o primeiro jogo em que Neymar irá aparecer entre os titulares, visto que o craque treinou normalmente com o elenco.

Dessa forma, o Peixe, no momento, soma 8 pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo B, atrás de Guarani e Portuguesa. Os donos da casa, por sua vez, estão com 10 pontos, na segunda colocação do Grupo C, atrás apenas do São Paulo.

Onde assistir

O confronto deste domingo (9) terá a transmissão das plataformas de streaming Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Como chega o Novorizontino

Apesar da boa posição na tabela, a equipe não venceu nas duas últimas partidas e necessita reagir para não ter problemas na reta final da primeira fase do Estadual. Então, a aposta é a força da torcida, visto que atuará como mandante para neutralizar a presença de Neymar e ficar com os três pontos.

Como chega o Santos

O técnico Pedro Caixinha terá Neymar à disposição e desta vez pode escalá-lo como titular. Por outro lado, o zagueiro Luan Peres apresentou uma tendinopatia na região posterior da coxa direita e deve ficar de fora. O treinador, por sua vez, não deve viajar, pois ainda se recupera de um procedimento oftalmológico. Assim, Malta, auxiliar, comandou um treino tático, além de jogadas de bola parada neste sábado (8).

NOVORIZONTINO X SANTOS

Campeonato Paulista – 8ª Rodada

Data e horário: 9/2/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Jordi; Dantas, César Martins, Patrick e Rodrigo Soares; Luís Oyama, Fábio Matheus, Marlon e Waguinho; Pablo Dyego e Robson. Técnico: Eduardo Baptista

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso (Gil) e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar (Gabriel Bontempo); Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Malta (auxiliar de Pedro Caixinha)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Luis Marques e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Vinicius Furlan

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.