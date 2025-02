Léo Ortiz comenta empate do Flamengo com o Fluminense

O zagueiro Léo Ortiz analisou o empate em 0 a 0 entre Flamengo e Fluminense, neste sábado (8), pela nona rodada da Taça Guanabara. Após o apito final, o jogador falou sobre as marcas no pescoço, garantidas em embates ferrenhos contra atacantes tricolores no empate sem gols. Para o defensor, o jogo foi bom. Ortiz, no entanto, admite que o Flamengo precisa melhorar se quiser vencer o clássico com o Botafogo, no próximo compromisso da equipe na competição.

“Marcas de uma guerra, de um clássico, mas é normal. Esse tipo de jogo é sempre muito bom de se jogar. Faz parte. Tentamos furar um pouco o jeito que eles vieram se defender. Eles conseguiram jogar também em alguns momentos. Acho que foi um clássico muito bom, apesar de sem gols. A gente tem que nesse pouco tempo antes de jogo contra o Botafogo ver o que faltou para construir mais chances de gols claras para poder corrigir isso e fazer um grande clássico na quarta-feira (12) para sair com a vitória”, analisou.

O Flamengo mantém-se, então, na sequência dos clássicos. Após este jogo contra o Fluminense, enfrenta o Botafogo, na quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília). Três dias depois, no sábado (15), recebe o Vasco, às 16h30. Os jogos são pelas rodadas sete (atrasado) e dez da Taça Guanabara, respectivamente. Após o tropeço deste sábado, a equipe comandada por Filipe Luís segue na vice-liderança, agora com 14 pontos – dois a menos que o líder Volta Redonda.

