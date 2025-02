Filipe luís reclama do gramado do Maracanã, fala de contratações e Alex Sandro

Filipe Luís orienta jogadores do Flamengo em clássico vs Fluminense - (crédito: Foto: Paula Reis / CRF)

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, abordou inúmeras questões importantes no pós-clássico contra o Fluminense, neste sábado (8), pela nona rodada da Taça Guanabara. Segundo o comandante rubro-negro, o gramado comprometeu a qualidade do duelo, marcada pela baixo nível técnico no empate por 0 a 0.

Além disso, Filipinho fez revelações sobre a atuação do Flamengo no mercado e atualizou sobre a situação física de Alex Sandro, substituído ainda com sete minutos do primeiro tempo.

“Briga eterna. Eu entendo que é muito quente, cuidar de um gramado não deve ser fácil. Temos que pensar nos jogadores e fazer um investimento. Se tiver que trocar o gramado e fazer um investimento alto, tem que fazer. O clima aqui é extremo. Para o telespectador é um jogo mais chato, complica muito”, lamentou.

Para ele, o jogo não foi “ruim”. Filipe salienta, no entanto, a qualidade defensiva apresentada pelo Fluminense, elogiando o técnico adversário, Mano Menezes.

“Jogo ruim? Na verdade é um jogo difícil, Fla-Flu nunca é fácil. O adversário tem suas armas. O Fluminense não tem o peso do Flamengo de ter que se impor, então é mais fácil destruir do que construir. Fizeram uma grande marcação nos nossos meio-campistas. Acredito que as melhores chances foram nossas, não lembro de nenhuma chance deles. Foi só o primeiro jogo do ano contra eles. Valorizo o esforço dos meus jogadores, tudo que eu pedi eles fizeram”, analisou Filipe.

Filipe Luís pediu mais contratações?

O treinador revelou, porém, que não pediu novas contratações à diretoria do Flamengo.

“Não. Estou absolutamente feliz com o grupo que tenho na mão, mas sempre atento às oportunidades de mercado. Tenho conversas diárias com departamento de scout e (José) Boto. Mas não pedi ninguém”, revelou.

Quanto a Alex Sandro, que saiu logo aos 7′ da etapa inicial com dores na coxa, Filipe Luís revelou que o jogador sentiu um incômodo, mas não sabe ainda a gravidade. Ele salienta que, neste domingo (9) a comissão poderá avaliar melhor a situação física do lateral-esquerdo.

“Não sabemos ainda. Mas um incômodo na coxa. Não sabemos ainda se é lesão ou não. Amanhã (domingo) vamos ficar sabendo. Mas o Alex é um cara que se conhece bem, então eu não quis correr riscos. Fatalidade. Alex sentiu incômodo, normal, isso vai acontece durante o ano. Melhor que aconteça agora no Carioca e ele possa se recuperar bem e está pronto antes possível porque é muito importante para a gente”, encerrou.

