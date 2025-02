Marcelo Cabo chega e age rápido no Capital

Novo treinador encara seu primeiro desafio no comando do Tricolor na tarde deste domingo contra o Legião - (crédito: Uéslei Costa/CapitalSAF)





Anunciado no fim da tarde de sexta-feira (7) como novo treinador do Capital, o carioca Marcelo Cabo teve uma verdadeira maratona de trabalho para deixar a equipe em plenas condições para o Clássico do Rock deste domingo(9), contra o Legião. No voo rumo o Distrito Federal, o técnico aproveitou para estudar os dados tabulados pelo analista do Tricolor Candango, Henrique Xavier. Além disso, usou o tempo para assistir alances dos últimos jogos da equipe. Na chegada a Brasília, quase na madrugada, fez uma primeira reunião com a diretoria e outra, logo cedo, com a comissão técnica. O sábado seguiu com o treino apronto e foi finalizado com a ida para a concentração.

“Campeonatos estaduais são assim mesmo, de tiro curto. Todos os profissionais sabem que não há tempo a perder, pois temos objetivos grandes aqui no Capital e o time está nesse propósito”, destacou Cabo pouco antes do trabalho de definição da equipe que vai a campo hoje.“Mais que uma mudança de peças, eu chego para propor uma mudança de postura. Uma mudança de atitude. O trabalho vem sendo bem feito etemos um plantel de qualidade. Agora vamos mostrar isso em campo”,completou o treinador.

Marcelo Cabo não chega em um ambiente desconhecido, pois já comandou boa parte dos jogadores em algum momento da carreira. Entre os velos conhecidos está: o goleiro Wagner, o lateral Lenon, o zagueiro Richardson, o volante Uchôa e os meias Matheusinho e Mateus Anderson, entre outros.

Além do Candangão,o novo técnico do Tricolor chega com foco em outros dois importantes compromissos do Capital. Um deles é a Copa do Brasil, onde a equipe tem como primeiro adversário a Portuguesa (RJ), ainda sem data definida, mas sabendo que se trata de jogo único. O outro é o Campeonato Brasileiro da Série D, porém, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou a tabela de jogos.

“É um calendário intenso e precisamos honrar esses compromissos. A diretoria deixou bem clara as metas em relação a cada uma dessas competições evamos fazer o possível para cumprir todas”, finalizou Cabo, que foi contratado poucas horas após a demissão de Paulinho Kobayashi.

Capital e Legião se enfrentam a partir das 16 horas deste domingo, no Estádio JK, no Paranoá, pela quinta rodada do Candangão. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), e estão disponíveis no site capitaldf.com.br e nas bilheterias da arena esportiva a partir de duas horas antes do jogo.