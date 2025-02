Botafogo encaminha contratação de Rollheiser

O Botafogo avançou e está perto de confirmar a contratação do atacante argentino Benjamín Rollheiser. Dessa forma, o Glorioso irá pagar 10,5 milhões de euros (R$ 62,5 milhões na cotação atual) ao Benfica (POR) pelo jogador de 24 anos. Inclusive, de acordo com o site “GE”, o valor será parcelado.

A tendência é que o negócio seja finalizado no início desta semana, afinal, o dono do Botafogo, John Textor chegará dos EUA neste domingo (9). Caso tudo dê certo, o argentino assinará um vínculo válido por quatro anos. Assim, pode ser reforço do Botafogo para as duas últimas rodadas do Camoeonato Carioca, além do mata-mata da competição.

As negociações começaram no final de novembro do ano passado. Inicialmente, o cenário estava adverso para o Botafogo, afinal, o Glorioso tinha a concorrência do Santos. Além disso, o Bota queria o atleta por empréstimo, mas o Benfica estava irredutível.

Rollheiser está com 24 anos, é canhoto e atua como ponta-direita. O jogador profissionalizou-se pelo River Plate e passou ainda pelo Estudiantes antes de chegar ao Benfica, no início do ano passado. Entretanto, ele não se firmou na equipe atualmente comandada por Bruno Lage, com dois gols em 27 jogos.

