Zubeldía lamenta derrota do São Paulo mesmo com um a mais

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, falou sobre a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste sábado (8), em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Paulistão. O comandante respondeu sobre uma das principais críticas à equipe neste revés: não ter trocado jogadores no intervalo, mesmo perdendo e com um jogador a mais.

Para ele, porém, a decisão foi pela “carga de minutos”. Afinal, o São Paulo já volta a campo nesta segunda-feira (10) para a nona rodada do Campeonato Paulista, diante a Inter de Limeira. A equipe ainda joga na quinta (13) e domingo (16), outro tópico citado pelo argentino.

“Manter a escalação (no segundo tempo) é por uma questão de carga de minutos. Hoje trocamos os 11 jogadores. Acredito que até o gol, a equipe competiu bem, teve suas chances. Não com situações claras, mas quando o time troca (a escalação) não é fácil jogar, ainda mais como visitante contra uma equipe forte. Lamentavelmente sofremos um gol logo depois de uma oportunidade nossa. E depois estou certo de que não conseguimos aproveitar o homem a mais. O que mais me dá bronca é que não pudemos aproveitar o homem a mais. Nos serve para crescer, para ver. Nem todas as partidas são iguais. Me parece que com um homem a mais, minimamente duas ou três chances tínhamos que ter”, afirmou.

Cadê as chances?

Zubeldía também respondeu questionamentos sobre a falta de oportunidades claras da equipe em Bragança. Ele admitiu, lamentando o fato de não poder atuar com três estilos no campo ofensivo: jogadores de área, pontas e dribladores.

“A verdade é que pensei que poderíamos gerar (chances). Não aconteceu. Mas às vezes você tem que ter jogadores de área, às vezes tem que ter abertura, ampliar o campo. Outras, tem que ter dribladores por dentro. O ideal seria combinar as três situações no mesmo jogo, mas não podemos. O bom desta etapa é que, apesar de não gostarmos de perder, temos que tirar conclusões para o que vem pela frente”, revelou.

Outra pergunta foi sobre o jovem Ryan Francisco. O garoto de 18 anos não foi a campo pela segunda partida seguida, apesar de estar no banco. Zubeldía optou por elogiar o jovem Matheus Alves, que fez sua primeira aparição como titular.

“Bom, confio em quem eu boto. Podem fazer melhor ou pior, mas creio que há jogadores que vão jogando pouco a pouco. Entendo que quando joga um e a situação não se dá a favor da minha decisão, vão falar. É um tema que sei que vai estar (sendo debatido), mas o mais importante é que confio nos jogadores e na experiência que tenho e, claro, confio nos jogadores jovens. Hoje jogou o (Matheus) Alves e jogou bem o garoto, né? Vamos ver, é jogo a jogo. Agora teremos segunda-feira (10), em Brasília, quinta (13) e domingo (16)”, explicou.

