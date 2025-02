Botafogo negocia a contratação de Nathan Fernandes, atacante do Grêmio

O Botafogo colocou as cartas na mesa por mais um nome para o ataque. Ao mesmo tempo em que encaminhou a chegada do argentino Hollheiser junto ao Benfica, o clube carioca negocia de Nathan Fernandes, do Grêmio.

Alberto Guerra, presidente do Tricolor gaúcho, confirmou as tratativas pelo atacante de 19 anos antes do clássico deste sábado contra o Internacional.