Alan Patrick lamenta empate, mas valoriza reação do Inter

Capitão e camisa 10 do Internacional, o meia Alan Patrick, naturalmente, lamentou o empate em 1 a 1 com o Grêmio, na noite deste sábado (9). Aos seus olhos, o Colorado foi melhor em campo, o que explica esse sentimento de frustração na arena do rival.

Entretanto, Alan Patrick buscou valorizar a reação do Internacional em campo. O Grêmio abriu o placar aos 24, com Braithwaite cobrando pênalti, mas o Inter buscou o empate dois minutos, com Fernando marcando de cabeça. A assistência, aliás, foi do próprio camisa 10.

“Acho que merecemos a vitória. Tivemos as melhores oportunidades, mais claras, mas sabemos que o GreNal é sempre decidido nos detalhes. Hoje (sábado), tivemos um pênalti e depois temos que ver se foi justo ou não. Temos que pontuar positivamente a reação que tivemos logo em seguida. A equipe conseguiu manter o equilíbrio, sempre buscando a vitória e foi para isso que viemos aqui. Mas voltamos com um ponto e agora é pensar na próxima rodada”, comentou Alan Patrick.

Com o resultado, o Inter segue na liderança do Grupo B, com 14 pontos, dois acima do Caxias. O primeiro colocado se garante nas semifinais, assim como o melhor segundo colocado geral, que hoje justamente o Caxias. Vale lembrar que os times de um grupo enfrentam os dos outros grupos. Portanto, ainda faltam duas rodadas.

O Internacional encerra sua participação na primeira fase do Campeonato Gaúcho visitando o São Luiz na quarta-feira (15) e recebendo o Moonson no sábado (15), no Beira-Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.