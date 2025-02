Novorizontino x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O Santos visita o Novorizontino neste domingo (9). O confronto acontece, às 16h (de Brasília), no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 8ª rodada do Paulista. Nesse sentido, esse pode ser o primeiro jogo em que Neymar irá aparecer entre os titulares, visto que o craque treinou normalmente com o elenco. O Peixe, no momento, soma 8 pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo B, atrás de Guarani e Portuguesa. Os donos da casa, por sua vez, estão com 10 pontos, na segunda colocação do Grupo C, atrás apenas do São Paulo.

A Voz do Esporte fará a cobertura completa desta partida. A jornada esportiva começa às 14h30, sob o comando de César Tavares, que também estará na narração.

O premiado César Tavares narra esta partida, que ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários. Já as reportagens são de Pedro Rigoni. Então, você já sabe: a partir das 14h30, clique na arte acima e não perca nada deste Novorizontino x Santos.

