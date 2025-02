Filipe Luís afirma que Neto foi infeliz ao falar sobre Hugo Souza

FIlipe Luís rebateu declarações de Neto sobre o que ocorreu com Hugo Souza no Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação Maracanã X Instagram Neto)

O apresentador e comentarista Neto fez duras críticas ao Flamengo por não ter dado mais oportunidades a Hugo Souza no time titular. Além disso, o ex-jogador supostamente acusou o clube de racismo com o goleiro. Diante disso, Filipe Luís não deixou a declaração passar em branco e rebateu o ex-jogador do Corinthians.

“Eu vi o Hugo crescer, acompanhando sua evolução e reconhecendo sua importância no time. No entanto, ele acabou perdendo a vaga. Aliás, ele mesmo sabia que não estava bem e que precisava sair. Como companheiro, percebi que era o momento. Mas ele soube reagir. Enfrentou dificuldades, foi para Portugal e deixou sua zona de conforto no Rio de Janeiro”, afirmou.

Em seguida, Filipe Luís destacou a reviravolta na carreira do goleiro.

“Ele começou a se dedicar mais ao futebol e conseguiu dar a volta por cima. Tanto é que já estão falando nele para a Seleção Brasileira. Isso é mérito exclusivo dele. Por isso, acredito que Neto tenha sido infeliz. Afinal, ele fala tanto, durante tantas horas, que é natural cometer erros. Tenho certeza de que se arrependeu”, completou.

Neto questionou atitude do Flamengo

O comentário de Neto sobre a passagem de Hugo Souza pelo Flamengo ocorreu logo após a atuação do goleiro contra o Palmeiras. Na ocasião, ele defendeu um pênalti cobrado por Estêvão e garantiu o empate em 0 a 0 no Campeonato Paulista.

“O que o Flamengo fez com esse jogador é um absurdo. Será que foi por ele ser negro? Por ser goleiro? Será? O clube já teve algum goleiro negro? O Corinthians, sim. No São Paulo, vários. No Santos, também. Será? Eu, sinceramente, não lembro”, questionou Neto.

O Corinthians desembolsou R$ 4,8 milhões à vista para contratar Hugo em definitivo. No entanto, o Flamengo arrecadou mais de R$ 7 milhões com o goleiro. Isso porque os paulistas já haviam pago R$ 1 milhão pelo empréstimo, além de R$ 1,5 milhão referente a três multas, cobradas devido às partidas que ele disputou contra o Rubro-Negro durante o período em que ainda estava emprestado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.