??gua Santa x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O Palmeiras, que vem de empate com o Corinthians, volta a campo. No final da tarde deste domingo (09), às 18h30, de Brasília, o Verdão encara o Água Santa, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, no Mané Garrincha. A reedição da final de 2023 acontece com outro astral. O Netuno está na parte de baixo da tabela e tenta a reabilitação na briga contra o rebaixamento. O Netuno é o lanterna do Grupo C, com quatro pontos. Já o Verdão está no topo da classificação, em segundo lugar do Grupo D, com doze pontos, mas vive pressão das arquibancadas.

A Voz do Esporte faz a cobertura deste duelo. A transmissão começa a partir das 17h e terá o comando e a narração de Eduardo Rizzato.

Eduardo Rizzato narra este Água Santa x Palmeiras, que ocorre em Brasília. Mas a Voz ainda conta com Figueiredo Junior nos comentários e Lucca Dutra na reportagem. Não perca nada deste duelo pelo Paulistão, clicando na arte acima a partir das 17h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.