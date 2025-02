Organizadas de Atlético e Cruzeiro brigam antes do clássico

Vídeos nas redes sociais mostram o confronto entre torcedores de organizadas de Cruzeiro e Atlético-MG na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O embate ocorreu na manhã deste domingo (9), poucas horas antes do clássico entre os dois times, marcado para as 16h, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Nas imagens, é possível notar que os grupos utilizam barras de ferro e fogos de artifício durante o confronto, que aconteceu na avenida Doutor Álvaro Camargos, no bairro São João Batista, na zona norte da capital mineira. Além disso, estima-se que cerca de 50 pessoas entraram na briga.

Segundo a Polícia Militar, o tumulto entre as organizadas teve início por volta das 10h, justamente em um local tradicionalmente frequentado por torcedores do Cruzeiro. Como consequência da confusão, três homens ficaram feridos e precisaram ser levados, inicialmente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região de Venda Nova.

Posteriormente, foram para o Hospital Risoleta Neves para receber atendimento médico. Um deles, de 26 anos, que não teve a identidade divulgada, levou um golpe de barra de ferro na cabeça e encontra-se em estado gravíssimo.

