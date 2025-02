São Paulo x Inter de Limeira: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Inter de Limeira se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF). O duelo, válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista, foi adiado anteriormente porque o Tricolor realizou parte de sua pré-temporada nos Estados Unidos, onde disputou amistosos contra outras equipes brasileiras na FC Series.

Onde Assistir

A CazéTV, o Nosso Futebol, a Zapping TV e o canal oficial do Paulistão no YouTube transmitem.

Como chega o São Paulo

Agora, com 13 pontos em sete jogos, os comandados de Luis Zubeldía lideram o Grupo C e querem se aproximar ainda mais da classificação. Diante da sequência intensa de jogos, o técnico Luis Zubeldía deverá adotar uma estratégia de rodízio entre os jogadores. Afinal, essa decisão é fundamental tanto para evitar lesões quanto para manter o time em alto nível competitivo.

Enquanto isso, a Inter de Limeira, com apenas cinco pontos, precisa da vitória para seguir viva na luta contra o rebaixamento. Além disso, as escolhas do treinador podem fazer a diferença no desempenho do clube durante essa maratona de partidas. Afinal, com as estreias recentes de Wendell e Cédric, o Tricolor passa a ter mais opções para variar suas estratégias em campo.

Como chega a Inter de Limeira

Após a derrota por 2 a 0 para a Portuguesa, o time e, em especial, o técnico Felipe Conceição entram em campo inegavelmente pressionados. Isso porque, pela primeira vez na temporada, o presidente do clube, Danilo Maluf, admitiu que o treinador pode perder o cargo caso a sequência de maus resultados continue.

SÃO PAULO X INTER DE LIMEIRA

Campeonato Paulista – 1ª Rodada

Data e horário: 10/2/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco, Ruan, Patryck; Marcos Antonio, Bobadilla; Matheus Alves, Erick e Ferreira; André Silva. Técnico: Luis Zubeldia

INTER DE LIMEIRA: André Luiz; Eduardo, Carlão e Alysson Dutra; Felipe Albuquerque, Flávio, Marlon e Leocovick; Albano, Alex Sandro e Rhuan. Técnico: Felipe Conceição

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Ricardo Pavanelli Lanutto

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

