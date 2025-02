Memphis Depay, do Corinthians, apresenta projeto musical em programa da Globo

Acostumado com estrelismo dentro de campo, Memphis Depay viveu uma noite de celebridade global no último sábado, 8. O atacante do Corinthians apresentou algumas de suas facetas no palco do ‘Altas Horas’, de Serginho Groisman, e convidou a galera a acompanhar seu mais novo projeto musical. Claro que também teve menção ao ‘bando de loucos’ durante sua participação no programa.

Memphis deixou o CT Joaquim Grava na última terça-feira, 4, no estilo Neymar: de helicóptero. O astro cruzou São Paulo para comparecer aos estúdios Globo e participar da gravação do ‘Altas Horas’ junto MC Hariel e outros convidados. Auxiliado por um tradutor simultâneo, o atacante fez um comunicado:

“Temos algo importante para dizer ao mundo”, puxou Depay em referência ao ep “Falando com as Favelas” que será lançado em parceria com MC Hariel no dia 17. Recentemente, a dupla divulgou um teaser da música.

“Uma parada mágica. Conheci um ídolo e virei parceiro de composição. Eu “speako” um pouco de inglês, mas nos damos bem”, prosseguiu MC Hariel ao falar sobre o projeto musical com Memphis.

“Na primeira ida ao estádio, pensei: o que é que é isso?” ????? Memphis Depay, falou sobre a torcida do Corinthians no Altas Horas.

pic.twitter.com/lSuyTrTwi4 — Sobre Corinthians (@sobrerinthians) February 9, 2025

Participação no Altas Horas

O atacante alvinegro nunca escondeu sua admiração pelo ‘jeitinho brasileiro’ de se viver e entrou no clima do programa. Ciente da paixão de Memphis pelo samba e pela quadra da Gaviões da Fiel, Serginho Groisma, corintiano de coração, levou sambistas torcedores do clube para um ‘carnaval’ no palco.

Os cantores Salgadinho, Leizinho e Caramelo puxaram a paródia da música “Não Quero Dinheiro”, de Tim Maia, que costuma ser entoada nas arquibancadas da Neo Química Arena. O atacante? Caiu no samba. Logo depois, ainda envolvido pelo clima, o holandês descreveu parte de seus sentimentos pela Fiel.

“A torcida mais intensa e real que já vi. Eles apoiam o time de verdade. Para mim, é a maior! Intensos. Uma energia muito diferente. Quando eu fui ao estádio pela primeira vez foi tipo: “o que é isso?” Quando você está perdendo eles cantam mais alto. Eles sabem do poder que têm, ajudam muito”, declarou.

Ele também compartilhou um pouco mais sobre seu projeto social com crianças cegas em Gana. Ao final, Memphis deixou um conselho especial para o ano dos telespectadores: “Comece a valorizar esse dom que todos recebemos. Todo dia, ao acordar, pensem nisso, não busquem desculpas. Olhe para o espelho, olhe para si. Preste atenção no tempo, que é muito valioso”.

Simplesmente Memphis. ???? | Tv Globo pic.twitter.com/0NILcfjr4d — sccp dii. (@dmsgsccp) February 9, 2025

Projeto musical de Depay

O clipe trabalha com a “união de duas culturas com um mesmo ideal” e vai dar voz a quem precisa. MC Hariel divulgou o teaser em português e inglês em suas redes sociais, e enquanto o atacante do Corinthians compartilhou no seu perfil.

A gravação do clipe se dividiu entre São Paulo e Gana. Na capital paulista, a Fiel contribuiu com bandeirões pelas ruas da cidade e com imagens nas arquibancadas da Neo Química Arena. A participação da segunda torcida mais popular do país tem influência direta com a música, que inclusive menciona nominalmente o Corinthians.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.