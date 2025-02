Botafogo é surpreendido e perde do Madureira no Kleber Andrade

O Botafogo entrou em campo neste domingo (09) para enfrentar o Madureira, pela nona rodada do Campeonato Carioca, o jogo ocorreu no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. No entanto, utilizando jogadores reservas, o Alvinegro foi surpreendido e derrotado por 2 a 0. Os gols do time da zona norte carioca foram marcados por Wagninho, no primeiro tempo, e por Cauã Coutinho, que fez o segundo na etapa final.

Aliás, com o resultado, o Botafogo vai para o quarto lugar, portanto, com 12 pontos. Já o time do Madureira sobe para sexto e chega na mesma colocação da equipe alvinegra. O time da zona norte busca ao menos classificação para a Taça Rio. Que é entre o quinto e oitavo colocados do Cariocão.

Madureira surpreende na etapa inicial

No primeiro tempo, o Botafogo pressionou e criou algumas oportunidades de gol, sendo a melhor delas em jogada do lateral-esquerdo Alex Telles. Entretanto, como diz a máxima: quem não faz, leva. Após insistir sem sucesso para abrir o placar, o Madureira avançou ao ataque. Logo, Wallace cruzou com precisão, e Wagninho subiu mais que toda a defesa alvinegra para marcar: 1 a 0 para a equipe da zona norte do Rio de Janeiro.

Time da zona norte carioca amplia o marcador

Na etapa final, o técnico Carlos Leiria fez algumas mudanças, incluindo a entrada de Cuiabano ainda no intervalo e, no decorrer da partida, a dos atacantes Igor Jesus e Matheus Martins. No entanto, o time alvinegro reclamou bastante de uma penalidade não marcada. Kayke disparou contra a marcação de Wallace, dividiu, sofreu uma carga e pediu pênalti. O árbitro, porém, mandou seguir.

E novamente, quem não faz, leva! O Botafogo foi para o ataque, abriu espaço e, no contra-ataque, sofreu o gol. O lance começa quando Itinho perde a bola na entrada da área e dá um corte de luz para o Madureira. Após o rebote da finalização de Evandro, Cauã Coutinho cabeceia sozinho na pequena área para fechar a vitória do time da zona norte carioca: 2 a 0

Jornada das equipes

Por sua vez, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (12) para enfrentar o Flamengo pela décima rodada do Campeonato Carioca. A partida está marcada para o Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília). Enquanto isso, o Madureira enfrentará o Bangu no sábado (15), em Moça Bonita.

BOTAFOGO 0 X 2 MADUREIRA

9ª rodada da Taça Guanabara

Data : 9/2/2025 (sábado)

Local : Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo.

Público e Renda:

Gols: Waguininho, 29’/1ºT (0-1); Cauã Coutinho, 38’/2ºT (0-1)

BOTAFOGO : Léo Linck, Mateo Ponte, Serafim (Matheus Martins, 37’/2ºT) David Ricardo e Alex Telles (Cuiabano, intervalo); Danilo Barbosa, Patrick de Paula (Kauê Rodrigues, 20’/2ºT), Newton, Kayke Queiroz, Yarlen (Vitinho Vaz, intervalo) e Rafael Lobato (Igor Jesus, 25‘/2ºT) Técnico: Carlos Leiria

MADUREIRA : Mota, Celsinho, Marcão, Jean e Caio Felipe (Evandro, 34’/2ºT); João Fubá (Minho, 11’/2ºT), Marcelo (Rodrigo Lindoso, 20’/1ºT), Wagninho, Cauã Coutinho, Wallace (Lucas Paraíba, 34‘/2ºT) e Jefferson Victor (Geovane Maranhão, 35‘/2ºT) Técnico: Daniel Neri

Árbitro : Wallace Rogério Rufino de Lima

Assistentes : Raphael Carlos de Almeida Tavares e Wallace Muller Bastos Santos

VAR : Grazianni Maciel Rocha

Cartões Amarelos: Marlon Freitas (BOT) Jean, João Fubá (MAD) Cartão Vermelho:



