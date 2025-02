Santos atropela Botafogo e fecha com jogador argentino

O argentino Benjamín Rollheiser, que estava prestes a ingressar no Botafogo, resolveu fechar contrato com o Santos. Um telefonema do treinador do Peixe, Pedro Caixinha, na noite de sábado, foi decisivo para que o meia- atacante do Benfica deixasse o Glorioso de lado e topasse entrar no time que hoje está com Neymar no elenco.

Assim, de acordo com o Diário do Peixe, o clube português já combinou o valor de 11 milhões de euros por 85% dos direitos econômicos do atleta. E o Santos se ocupa das questões burocráticas para oficializar o negócio.

Santos dá ‘lençol’ no Botafogo e pega Rollheiser

Dessa forma, o Botafogo, que se preparava para receber esse reforço com um contrato de quatro anos de duração, acaba ficando para trás. As negociações com o Glorioso começaram em novembro, mas houve contratempos com a preferência de John Textor por esquema de empréstimo – que o Benfica não queria aceitar. Quando, finalmente, surgiu a possibilidade de chegar a um acordo, o Santos deu um ‘lençol’ no rival carioca.

Rollheiser começou a carreira no River Plate

Com o acerto, Benjamín Rollheiser passa a ser um dos principais reforços do Santos para a temporada de 2025. Nascido em 24/3/2000 na cidade argentina de Coronel Suárez, o jogador de 1,72 metro começou a carreira no River Plate em 2018. Passou pelo Estudiantes entre 2022 e 2023. E em janeiro de 2024 partiu para o Benfica, primeiro por empréstimo, mas, sete meses depois, por compra definitiva.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.