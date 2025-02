Técnico do Botafogo explica planejamento e analisa derrota para o Madureira

O Botafogo foi derrotado pelo Madureira, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca. O jogo aconteceu no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. Com isso, o time alvinegro ocupa o quarto lugar e está ameaçado de não se classificar para as semifinais do estadual.

Aliás, na entrevista coletiva após a partida, o técnico Carlos Leiria explicou o planejamento do Botafogo para a atual temporada. Ele segue no comando da equipe, enquanto a diretoria busca um substituto para Artur Jorge, que confirmou sua saída no início deste ano.

“Planejamos bastante essa pré-temporada. Começamos a treinar no dia 14, e outros iniciaram no dia 2 de janeiro. Criamos um plano para treinar nossos jogadores. Em um primeiro momento, aumentamos a carga de trabalho deles para que, em um segundo momento, consigam ter semanas inteiras de treino. Por isso, alguns não jogaram hoje. Temos que entregar resultados, mas cuidar da saúde física dos jogadores”, explicou o técnico.

Sobre a derrota para o Madureira, o comandante do Glorioso analisou a partida e, principalmente, a dificuldade diante do adversário da Zona Norte do Rio.

“Esses ajustes são feitos diariamente e estão ligados à estratégia de jogo. A ideia é encontrar uma maneira de atacar o campo adversário. Não queremos trocar passes apenas por trocar. Foram ajustes estruturais. Ainda faltam situações delicadas e complexas de trabalhar, como vencer uma linha defensiva tão forte quanto a que enfrentamos hoje”, concluiu Carlos.

